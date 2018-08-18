В Одесі побили учасників ЛГБТ-маршу: з'явилися фото і відео

В Одесі поліція затримала двох чоловіків, які здійснили напад на учасників ЛГБТ-параду (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вони попалися на хуліганських діях ще до початку заходу, заявив радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк в ефірі телеканалу "112 Україна".

"До початку цього маршу мали місце сутички провокаційного характеру, в результаті яких двоє людей були затримані", - зазначив він.

За словами Форостяка, безпеку в Одесі забезпечують близько 500 правоохоронців. Затриманих доставили до Приморського відділу поліції міста. Зараз встановлюють особи учасників конфлікту та обставини події.

Як повідомляє ТСН, посилаючись на одеські ЗМІ, поруч із акцією ЛГБТ-спільноти зібралися також її опоненти, які пропагують сімейні цінності. Зокрема, прийшли кілька священиків.

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі Прес-служба Національної поліції в Одеській області

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі "Думська"

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