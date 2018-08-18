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В Одесі побили учасників ЛГБТ-маршу: з'явилися фото і відео

2.4тЧитати новину російською

В Одесі поліція затримала двох чоловіків, які здійснили напад на учасників ЛГБТ-параду (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вони попалися на хуліганських діях ще до початку заходу, заявив радник голови поліції Одеської області Руслан Форостяк в ефірі телеканалу "112 Україна".

"До початку цього маршу мали місце сутички провокаційного характеру, в результаті яких двоє людей були затримані", - зазначив він.

За словами Форостяка, безпеку в Одесі забезпечують близько 500 правоохоронців. Затриманих доставили до Приморського відділу поліції міста. Зараз встановлюють особи учасників конфлікту та обставини події.

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"Знак солідарності": в Харкові рознесли офіс ЛГБТ-спільноти

Як повідомляє ТСН, посилаючись на одеські ЗМІ, поруч із акцією ЛГБТ-спільноти зібралися також її опоненти, які пропагують сімейні цінності. Зокрема, прийшли кілька священиків.

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі

Прес-служба Національної поліції в Одеській області

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

ЛГБТ-марш у Одесі

"Думська"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 червня в Кривому Розі невідомі скоїли напад на голову оргкомітету фестивалю КривбасПрайд Бориса Золотченка.

Читайте всі новини по темі "ЛГБТ-парад" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
ЛГБТ-парад
Місце
УкраїнаОдеса
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Tinin Alex
Tinin Alex
Охуели что ли? Пизда вам хохлы, не видать вам Европы и чистовыбритых жоп..
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Теперь скакелов в европу не возьмут...
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Моня
Моня
майдановский каганат превращается в гниющий отстой; шоколадный опарыш, авакян и ляшко чувствуют себя на подъёме своих сексуально-политических устремлений. ))
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