В Одесі по ринку розгулювала п'яна горе-мати з немовлям. Фото

В Одесі на Київському ринку 11 листопада помітили п'яну жінку з немовлям у колясці. Відвідувачі і продавці викликали поліцейських.

Горе-матір перебувала у вкрай неадекватному стані і не могла нічого пояснити. Продавці ринку розповіли патрульним, що бачать цю жінку п'яною з дитиною, якій ще не виповнилося року, не в перший раз. Про це повідомили в прес-службі управління Патрульній поліції Одеської області.

Поліцейські викликали співробітників ювенальної превенції для з'ясування всіх обставин.

В Одесі з ринку розгулювала п'яна горе-мати з немовлям Патрульна поліція Одеської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького на зупинці виявили нетверезу жінку, яка заснула на плечі у своєї дитини.

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