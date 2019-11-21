В Одесі підвищать тариф на опалення

Жителі Одеси в цьому опалювальному сезоні будуть платити за теплопостачання на 42% більше, ніж в минулому році.

Питання про підвищення цін на опалення в Одесі розгляне 25 листопада Національна комісія, що здійснює державне регулювання сфери енергетики і комунальних послуг. Про це розповів під час засідання бюджетної комісії міськради директор КП "Теплопостачання міста Одеси" Олександр Михайлов.

В Одесі підвищать тариф на тепло

На сайті КП вже опубліковані нові розцінки. Відповідно до них одна гігакалорія для населення коштуватиме 1 тис. 445 гривень (без ПДВ) замість нинішніх 1 тис. 09 гривень (без ПДВ).

В Одесі піднімуть тарифи на тепло Сайт КП "Теплопостачання Одеси"

При цьому, за словами Михайлова, до кінця поточного року тарифи на тепло в Одесі не зміняться.

"Я можу точно сказати, що в листопаді-грудні одесити будуть оплачувати рахунки за опалення за старими тарифами", - підкреслив чиновник.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні тарифи на опалення можуть злетіти. Це пов'язано з можливим різким зростанням цін на газ з 1 січня 2020 року.

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