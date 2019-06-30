В Одесі на пляжі "Аркадія" зарізали громадянина Марокко.

Про це УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.

Невідомий вдарив ножем в серце іноземця. Після чого той помер у кареті швидкої допомоги від різаної рани.

В Одесі на пляжі по-звірячому вбили студента-іноземця УНН

Загиблий був студентом одного з одеських вузів. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Миколаївщині по-звірячому вбили двох фермерів. 71-річного чоловіка і 64-річну жінку замучили до смерті у власному будинку.

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