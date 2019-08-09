В Одесі на пляжі атракціон придавив дитину: фото і відео моторошної НП

На одному з пляжів Одеси через ураган, який розгулявся в місті у п'ятницю, 9 серпня, надувна гірка разом із металевою конструкцією впала на дитину.

Про це пише Українська Служба Інформації (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

За словами очевидців, на пляжі на 14-й станції Великого Фонтану гірку зірвало поривом вітру і повалило на дитину, яка стояла поруч. На місце НП прибула машина швидкої допомоги. У потерпілого, за попередніми даними, діагностували забої та садна.

Новини На українському курорті трапилася трагедія з дитиною

В Одесі гірка впала на дитину Українська Служба Інформації

Мати дитини викликала поліцію, був складений протокол. Відзначається, що адміністратор ресторану "Ікра", біля якого трапився нещасний випадок, вину закладу заперечує, оскільки гірка йому не належить.

Примітно, що атракціон практично не був закріплений на металевій стійці, багато болтів були відсутні, а сама конструкція пошкоджена іржею.

В Одесі гірка впала на дитину

В Одесі гірка впала на дитину

В Одесі гірка впала на дитину

В Одесі гірка впала на дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в курортному місті Бердянськ на одному з пляжів у районі Слобідка 4-річна дитина впала з гірки на бетон, у результаті чого була госпіталізована з важкими травмами.

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