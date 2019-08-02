В Одесі гігантська змія заповзла в авто: фото

В Одесі жінка виявила в салоні свого автомобіля півтораметрову змію.

Машина перебувала на стоянці в Суворовському районі. Плазун власниця авто виявила випадково, передає "048.ua".

На допомогу їй прийшов директор зоопарку Ігор Бєляков. "Подзвонили з МНС, в автомобіль забралася змія. Машину пригнали до зоопарку, змію вдалося витягти. Це жовтобрюх, червонокнижний вид", - зазначив він.

В Одесі змія заповзла в авто

В Одесі змія заповзла в авто

В Одесі змія заповзла в авто

В Одесі змія заповзла в авто

В Одесі змія заповзла в авто

Желтобрюхий полоз не отруйний, але агресивний і здатний боляче вкусити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі виявили величезну змію. Плазуна знайшли на території Центру медико-санітарної допомоги.

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