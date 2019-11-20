Головна Новини
20 листопада • оновлено в 23:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Кілька годин чекала на Зеленського: в Очакові журналістку забрала "швидка"

3.4т
Читати матеріал російською

Журналістка ТРК "Україна" Анджела Слободян зламала ногу, чекаючи на президента Володимира Зеленського у військовому порту Очакова після НП з його літаком на Харківщині.

Про це повідомив у Telegram-каналі її колега Олег Деренюга (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Глава держави повинен був прибути до Очакова, куди доставили захоплені Росією кораблі, о 20:30, однак ситуація вийшла з-під контролю. Журналістів на територію порту не пустили через підготовчі заходи. У результаті преса залишилася біля прохідної.

Новини
"Дочекалися!" Українські кораблі прибули до Очакова

Чекала на Зеленського: в Очакові журналістку забрала "швидка"

Чекала на Зеленського: в Очакові журналістку забрала "швидка"

Telegram-канал "Деренюга"

"Територія, м'яко кажучи, не пристосована до перебування тут такої групи людей. Навколо ями, окопалися ділянки, темінь суцільна. Одним словомОчаків, ну ви зрозуміли. Щойно поїхала ПТС каналу "1+1" і світла не залишилося зовсім. У підсумку в яму впала журналістка ТРК "Україна" Анжела Слободян, зламавши ногу. Кажуть, відкритий перелом. Слава богу, хоч швидка поруч. Організація візиту дуже слабка", – зазначив журналіст.

В Очакові журналістку забрала "швидка"

В Очакові журналістку забрала "швидка"

Telegram-канал "Деренюга"

В Очакові журналістку забрала "швидка"

В Очакові журналістку забрала "швидка"

Telegram-канал "Деренюга"

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак Зеленського зламався в Чугуєві. Щоб вилетіти до Очакова, йому довелося викликати новий борт із Києва.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
9
3
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шостак Павел
Шостак Павел
аяяй шо ш ти робиш Зеленський, схаменись, скотиняко!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Shapiro Gogi
Shapiro Gogi
её кровь на совести Зеленского ...............
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александрович Валера
Александрович Валера
Отдохнет на больняке ,если не уволят
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги