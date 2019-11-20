Кілька годин чекала на Зеленського: в Очакові журналістку забрала "швидка"

Журналістка ТРК "Україна" Анджела Слободян зламала ногу, чекаючи на президента Володимира Зеленського у військовому порту Очакова після НП з його літаком на Харківщині.

Про це повідомив у Telegram-каналі її колега Олег Деренюга (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Глава держави повинен був прибути до Очакова, куди доставили захоплені Росією кораблі, о 20:30, однак ситуація вийшла з-під контролю. Журналістів на територію порту не пустили через підготовчі заходи. У результаті преса залишилася біля прохідної.

Чекала на Зеленського: в Очакові журналістку забрала "швидка" Telegram-канал "Деренюга"

"Територія, м'яко кажучи, не пристосована до перебування тут такої групи людей. Навколо ями, окопалися ділянки, темінь суцільна. Одним словом – Очаків, ну ви зрозуміли. Щойно поїхала ПТС каналу "1+1" і світла не залишилося зовсім. У підсумку в яму впала журналістка ТРК "Україна" Анжела Слободян, зламавши ногу. Кажуть, відкритий перелом. Слава богу, хоч швидка поруч. Організація візиту дуже слабка", – зазначив журналіст.

В Очакові журналістку забрала "швидка" Telegram-канал "Деренюга"

В Очакові журналістку забрала "швидка" Telegram-канал "Деренюга"

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак Зеленського зламався в Чугуєві. Щоб вилетіти до Очакова, йому довелося викликати новий борт із Києва.

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