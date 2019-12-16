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16 грудня • оновлено в 17:06
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Їжа з дротами й металом: відомий супермаркет України втрапив у скандал

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У супермаркеті відомої мережі "Фуршет" в Обухові Київської області продавали ковбасу, нашпиговану металевими предметами.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла місцева мешканка Яна Красенко, яка стала жертвою кричущого порушення. Як виявилося, продукт виготовляли у власному цеху маркету (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Дала ковбасу на вечерю дитині, а вона дістала з рота гострий металевий дріт, яким вколола ясна. Розрізавши ковбасу, ми побачили, що вся вона нашпигована металевим дротом", – розповіла Красенко.

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У "Фуршеті" продавали ковбасу з металом

У "Фуршеті" продавали ковбасу з металом

Facebook Яни Красенко

У "Фуршеті" продавали ковбасу з металом

У "Фуршеті" продавали ковбасу з металом

Facebook Яни Красенко

За словами жінки, вона відразу ж звернулася в магазин, де придбала виріб, і пред'явила її директорці магазину разом із чеком. Та своєю чергою запропонувала забрати товар і просто повернути гроші.

"Я відмовилася і направила інформацію з фото ковбаси з дротом, копію чека керівництву "Фуршету" в головний офіс. Реакції ніякої. Дзвонила на гарячу лінію. Відмовки і ніякої реакції. Тоді я відправила всю інформацію в ГУ Держспоживслужби по Київській обл. І вони здійснили перевірку цього магазину і виявили цілий перелік порушень і не тільки у виготовленні ковбаси", – поділилася Красенко.

Жінка опублікувала в своєму Facebook відповідь від держоргану – експерти постановили закрити цех, в якому була виготовлена ковбаса.

Держспоживслужба знайшла масу порушень в обухівському "Фуршеті"

Держспоживслужба знайшла масу порушень в обухівському "Фуршеті"

Facebook Яни Красенко

Держспоживслужба знайшла масу порушень в обухівському "Фуршеті"

Держспоживслужба знайшла масу порушень в обухівському "Фуршеті"

Facebook Яни Красенко

За словами Красенко, сама вона не має можливості покарати компанію в судовому порядку, однак сподівається на справедливість.

"Мова про здоров'я та життя людей і, головне, дітей. В суд йти марно. Керівництво компанії боягузливо відмовчується. Залишається тільки суд громадськості, люди мають знати й розуміти з чим вони мають справу, коли йдуть у "Фуршет" (адже у всіх діти, а гострий металевий дріт у шлунку дитини це перитоніт і летальний результат)", – резюмувала Красенко.

На цім вона вказала на показовий момент – незабаром після скандалу жінка побачила директорку магазину, яка купувала ковбасу на ринку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва в супермаркеті відомої мережі "Еко-маркет" покупці виявили цукерки з хробаками.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Скандали у супермаркетах Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
супермаркет обманюють в супермаркеті
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