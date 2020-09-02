В ОБСЄ заявили про атаку на дрони СММ на Донбасі.

По безпілотникамСпеціальної моніторингової місії ОБСЄ постійно ведуть прицільний вогонь на Донбасі, а камери спостереження ушкоджують або знищують.

Про це розповів заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтону програмі “На самом деле: Донбасс” на телеканалі “Дом“. За його словами, для представників місії це вже стало звичним. Представник ОБСЄ уточнив, що камери місії розміщені вздовж усієї лінії зіткнення, протяжність якої складає близько 480 км.

"Наші камери ушкоджують або в деяких випадках навіть знищують. Вже, в деякому сенсі, стало звичним, що за нашими дронами ведуть прицільний вогонь і часом виводять з ладу. Очевидно, що ці події несприятливо впливають на нашу роботу, з урахуванням того, що ми постійно і дуже чітко говоримо про те, що ми повинні мати можливість повноцінно виконувати всі положення нашого мандата без будь-яких обмежень або перешкод”, – сказавЕтерінгтон.

Також він зазначив, що для моніторингу уздовж лінії зіткнення місія ОБСЄ використовуєтри види безпілотників і камери. Дрони можуть літати як в окремих місцях, так і вздовж всієї лінії зіткнення, у тому числі в непідконтрольних уряду прикордонних районах.

“Ми використовуємо ці безпілотники, щоб доповнити роботу наших патрулів”, – додав Етерінгтон.

Зараз в СММ ОБСЄ, яка працює на сході України, задіяно понад 700міжнародних спостерігачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у звіті місії ОБСЄ говориться, що станом на 30 серпня терористи на Донбасі 829 разів порушили новий режим припинення вогню, який почав діяти з 27 липня.

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