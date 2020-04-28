В МОЗ назвали жорсткі умови для відкриття ринків

Міністерство охорони здоров'я України розробило постанову, яка передбачає відновлення роботи агропродовольчих ринків. Втім працювати їм дозволять лише за умови дотримання суворих обмежень.

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На брифінгу очільник міністерства Максим Степанов зазначив, що 29 квітня документ буде внесено на розгляд Кабінету міністрів України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Для того, щоб це було безпечно, МОЗ та Міністерство економіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. Зараз планується відкриття продовольчих ринків, які будуть в змозі забезпечити все необхідне задля дотримання санітарних норм. Документ передбачає, що в умовах поширення коронавірусу агропродовольчі ринки повинні працювати із дотримання суворих вимог", – сказав урядовець.

Ринки в Україні "24 канал"

Зокрема, у постанові, яка подана на розгляд уряду, йдеться про таке:

допуск працівників, продавців та відвідувачів ринку винятково за наявності вдягнутої медичної маски, в т. ч. виготовленої самостійно, або респіратора;

проходження безконтактного температурного скринінгу;

наявність на кожному вході чи в'їзді на територію ринку диспетчерів з антисептиком;

кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території ринку, не повинна перевищувати кількості з розрахунку 1 покупець на 10 кв. м;

проведення дезінфекції контактних поверхонь кожних 3 години;

прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включаючи стаціонарні торговельні місця в кінці кожного робочого дня;

відсутність стихійної неконтрольованої торгівлі;

для продавців відстань між робочими місцями має бути не менше 3 м;

забезпечення постійного інформування покупців щодо обмежень та профілактики коронавірусу;

забезпечення контролю та дотримання вимог щодо профілактики поширення кооронавірусу та оперативне усунення порушень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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