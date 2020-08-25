У МОЗ назвали сім регіонів України з рекордними показниками COVID-19

На День Незалежності, 24 серпня, рекордний приріст захворюваності на коронавірус було зафіксовано в сімох регіонах України.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов. Він наголосив, що попри святковий вихідний, до лікувальних закладів звернулося доволі багато інфікованих громадян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в Чернівецькій області – 204, Івано-Франківській – 179, Харківській – 173, Тернопільській – 158, Львівській – 136, місті Києві – 130 та Одеській області – 113 випадків", – розповів Степанов.

"Ви бачите, що незважаючи на те, що вчора був святковий вихідний день, все одно люди звертаються з ознаками хвороби. У нас достатньо велика кількість хворих за вчорашній день. Все-таки 1658 осіб – це доволі багато. Зрозуміло, що COVID-19 набирає своїх обертів", – наголосив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за даними МОЗ, станом на ранок вівторка, 25 серпня, в Україні офіційно підтверджено 108 415 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 658 виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 2 318 осіб (+40 за добу), а 52 870 пацієнтів (+346) повністю побороли хворобу.

У світі коронавірусом заразилися вже понад 23,8 млн осіб. За минулу добу, 24 серпня, було виявлено 212 тис. нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 зафіксували в Індії – 59 тис., в США – 41 тис., а також у Бразилії – 21 тис.

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