В мережу потрапили фото із закритого корпоративу з Лавровим до Нового року

У МЗС Росії відбувся закритий передноворічний корпоратив, на якому були присутні глава відомства Сергій Лавров, офіційний представник міністерства Марія Захарова, а також багато російських політологів, політиків і журналістів.

Фотографіями із заходу поділився на своїй сторінці у Facebook журналіст "Комерсанта" Максим Юсін, повідомляє "Рамблер" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Відзначили Новий рік, який наближається, у МЗС Росії – душевно і з приємними людьми", – написав він.

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Сергій Лавров на корпоративі Facebook/Максим Юсін

Так, на викладених журналістом фото можна побачити, як Лавров і Захарова у неформальній обстановці жартують і спілкуються із учасниками корпоративу.

Закритий новорічний корпоратив МЗС РФ Facebook/Максим Юсін

Заначається, що серед присутніх на закритій вечірці був помічений і головний редактор агентства "РИА Новости – Украина" Кирило Вишинський. А також колишній депутат Держдуми РФ Сергій Марков, журналіст телеканалу "Росія 1" Сергій Брильов, топпропагандистка Путіна, головний редактор RT Маргарита Симоньян, ведучі "Першого каналу" Анатолій Кузічев і Катерина Стриженова.

Закритий новорічний корпоратив МЗС РФ Facebook/Максим Юсін

Правда, чому в МЗС РФ вирішили відзначити Новий рік за кілька тижнів до самого свята, не уточнюється.

"Думаю, за виразом мого обличчя ви зрозуміли, наскільки цікаві й важливі речі розповідає Сергій Лавров про своє спілкування в Парижі з Володимиром Зеленським та його делегацією", – пізніше додав Юсін у ще одному своєму пості.

Закритий новорічний корпоратив МЗС РФ Facebook/Максим Юсін

Закритий новорічний корпоратив МЗС РФ Facebook/Максим Юсін

Закритий новорічний корпоратив МЗС РФ Facebook/Максим Юсін

Закритий новорічний корпоратив МЗС РФ Facebook/Максим Юсін

Закритий новорічний корпоратив МЗС РФ Facebook/Максим Юсін

Закритий новорічний корпоратив МЗС РФ Facebook/Максим Юсін

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висміяв главу МЗС Росії Сергія Лаврова за фото із зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він порівняв знімок із фотографією своєї зустрічі з американським лідером.

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