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16 травня • оновлено в 03:32
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В "ЛНР" презентували підручник з "історії" та розсмішили мережу

11.8т
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У мережі висміяли випуск підручника "Історія "ЛНР" з найдавніших часів і до наших днів".

Фотографію з презентації "підручника" в Twitter опублікував український журналіст Денис Казанський.

"У Луганську випустили підручник "Історія "ЛНР" з найдавніших часів і до наших днів ", – підписав він публікацію.

В "ЛНР" показали підручник "древньої історії"

В "ЛНР" показали підручник "древньої історії"

Авторами "історії" ЛНР "виступили Г.І. Королева і Д.С. Крисенко. Згідно з інформацією на сайті Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка Крисенко Дмитро Сергійович є доцентом, кандидатом історичних наук. З лютого 2019 року обіймає посаду в.о. завідувача кафедрою філософії і соціології. У сферу наукових інтересів входять: глобалістика, локальні конфлікти ХХ століття, новітня історія США.

В "ЛНР" показали підручник "древньої історії"

В "ЛНР" показали підручник "древньої історії"

У "ЛНР" презентували підручник з "історії" та розсмішили мережу

Користувачі мережі сміялися над таким підручником і "історією стародавньої "ЛНР ".

"А мужика на фото якось навіть шкода. Це автор? Таке враження, ніби його на підвалі тримали, поки не напише цю історичну роботу", "З найдавнішого 2014 року і до минулого вівторка", "Найскладніше було написати цю маячню , а змусити місцевого кроманьйонця вручити книжку. Або це пітекантроп?","Якщо архантропа причесати, одягнути в піджак і випустити на вулицю, ви, можливо, не помітите його в потоці наших співгромадян","Кажуть, папір, на якій надрукували книгу, дуже м'який, щоб все для людей", – писали в мережі.

У "ЛНР" презентували підручник з "історії" та розсмішили мережу
У "ЛНР" презентували підручник з "історії" та розсмішили мережу

Як повідомляв, в мережі з'явився ролик, в якому діти вітають так ватажка "МВС ЛНР" Ігоря Корнета.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна Луганськ
Теги
соцмережі Новини ЛНР
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