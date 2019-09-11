Не так давно Луганск отпраздновал 224-летие, из которых уже более 5 лет находится под контролем группировки "ЛНР". Праздник был организован на высшем уровне: концерты с участием русских звезд, дискотека, ну и конечно, фейерверк…

На это всё руководство "республики" списало огромную сумму денег, которых и без всех этих мероприятий не хватает в бюджете.

Итак, праздник прошел, а беды-то остались. Знаете, как проще всего скрыть насущные проблемы, которые назрели в "государстве"? Так же, как и в доисторические времена. Тут не стоит изобретать велосипед – достаточно дать населению хлеба и зрелищ.

На протяжении лета, 2019 года, в "ЛНР" какие только не были организованы праздники… Это и День молодежи, семьи, металлурга, железнодорожника, и день шахтёра … Это лишь часть того, что праздновали в оккупации, зато всё на полную, с размахом. Россиян с медведями разве что не было, но то такое…

В общем, украдено было столько денег, сколько получалось унести. Только вот сразу нагрянуло столько новых проблем, от которых просто так не отвертишься.

Один из самых ярких примеров — это то, что работникам предприятия "Луганские электрические сети" не выплачивают заработную плату уже четыре месяца. А самое страшное то, что руководство предприятия даже не думает выплачивать деньги, они просто увольняют сотрудников. Из 849 должностей за штатом занятыми остались только 492. Также стоит отметить, что за июль и август уволили 93 и 43 сотрудников соответственно. В результате, предприятию не хватает персонала для обслуживания электрических сетей "государства". Вот и сидят жители "ЛНР", в случае чего, без света и ремонта по несколько суток.

Да как такое вообще может быть?! Ведь на всё деньги есть, абсолютно на всё. Какие праздники сделали для людей, какое шоу... Я вам объясню тот факт, что когда в "республике" реально что-то делается для людей, то на этом аж никак не получится нагреться.

Тут ведь, по большому счету, даже навскидку можно прикинуть сколько, чего и куда пошло: количество кабеля, топлива и огромное количество административного ресурса. А, во время организации любого праздника нельзя посчитать потраченные деньги, якобы есть определённые риски и не предсказуемые ситуации.

Вопрос к населению "ЛНР", чего хотите вы, праздников или чтобы вам вовремя выплачивали зарплаты? Каждый здравомыслящий человек выберет благо, потому что праздник он сам себе сможет организовать, когда есть деньги, а что касается русских звезд, то они же, настолько просроченные, что от них тошнит. Так зачем ходить и поддерживать все это? Ведь, если не было разнарядки и вас не выгнали на сие действо то, в случае отсутствия зрителей, в следующий раз ваше руководство, не задумываясь вас уволит.

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