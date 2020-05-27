В Карпати повернувся мороз та хуртовини. Вражаюче фото

В українських Карпатах у середу, 27 травня, знову спостерігається зимова погода: температура повітря в деяких місцях знизилася нижче нуля, і навіть завирували хуртовини.

Відповідне фото з гори Піп Іван опублікували на сторінці Чорногірського гірського пошукового-рятувального поста у Facebook.

Сніг на горі Піп Іван Facebook Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

"Станом на 09:20 27 травня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -1°С, вітер північно-східний 11м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 50 м, хуртовина", – йдеться в повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL:

26 травня, менш ніж за тиждень до початку літа, високогір'я Карпат також замело хуртовинами й завалило снігом. Зокрема, там випало 10-15 см снігу, а місцями й усі 30-40 см.

Аналогічна погода спостерігалася на Чорногірському хребті в українських Карпатах і в неділю, 24 травня. Того дня там теж раптово випав сніг і похолодало практично до зимових показників.

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