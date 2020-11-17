В Ізраїлі статистика COVID-19 росла, допоки не ввели локдаун, – Бриль
Найбільше заражень коронавірусом відбувається в будні, а не на вихідних, сказав Борис Бриль
Найчастіше сам бізнес, самі люди не запобігають поширенню вірусу
Потрібні великі штрафи за порушення карантину, переконаний він
Карантин вихідного дня не може бути достатньо ефективним для стримування поширення коронавірусу, оскільки велика частина заражень відбувається в робочі дні. Знизити статистику хворих допоможе локдаун.
Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "В Ізраїлі статистика росла, допоки не ввели локдаун", – повідомив він.
"Основний шлях зараження – коли діти приходять зі школи і коли на роботі, в приміщеннях й офісах, йде зараження. Я не думаю, що у вихідний день настільки багато соціальних контактів. Більш розвинена мережа контактів саме в будні дні", – сказав медик.
Він повідомив, що в Ізраїлі карантин вихідного дня не запроваджували, оскільки "він не має сенсу".
Лікар розповів, що після локдауну в Ізраїлі "люди стали більше дотримуватися заходів захисту – дистанція, обмеження за кількістю відвідувачів у ресторанах, у магазинах".
"Напевно, немає сенсу закривати бізнес. Це означає поховати його. Треба просто зробити так, щоб там заражень було менше. Дистанція, відсутність великого скупчення людей. І щоб люди надягли маски – не на підборіддя, тому що це просто нерозумно. Не для галочки, а для того, щоб припинити передачу. Тоді й бізнес не загнеться. Адже часто сам бізнес, самі ж люди не запобігають поширенню вірусу", – підкреслив він.
Водночас медик повідомив про те, що в Ізраїлі громадяни, які залишилися без роботи через карантин, отримують компенсацію в розмірі 70% колишньої зарплати, "бізнеси теж отримують великі дотації". Одночасно в країні передбачені великі штрафи за недотримання карантинних вимог.
"Якби хтось зарплату свою віддав, то він би наступного разу масочку надів, а не розводив демагогію", – зауважив лікар, кажучи про великі штрафи.
Як писав OBOZREVATEL, народна депутатка України, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що в країні варто вводити повний локдаун із двома застереженнями.