В Ізраїлі стартували випробування вакцини від COVID-19 на людях: коли вона буде в Україні

Ізраїльську вакцину для профілактики коронавірусу Brilife почали випробовувати на людях. 1 листопада в єрусалимській лікарні "Адаса Ейн-Керем" стартував перший етап, у якому візьмуть участь 80 волонтерів віком від 18 до 55 років. На другому етапі у випробуваннях візьмуть участь 960 осіб, на третьому – 30 тисяч.

Про те, які перспективи нової вакцини та коли вона буде в Україні, розбирався OBOZREVATEL.

Інститут біологічних досліджень імені Вейцмана, що займається розробкою вакцини, є недержавною структурою, розповів OBOZREVATEL лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. Інформацію про початок випробувань на людях він пов'язує з необхідністю залучення до проєкту потенційних інвесторів – тих, хто був би готовий вкладати кошти в подальші дослідження.

Як пояснив медик, нинішній етап випробувань такий: "Були проведені дослідження в пробірках, дослідження на тваринах, і тепер вакцину вкололи кільком першим людям. Далі подивляться, чи не станеться що-небудь із ними в перші три місяці, також досліджуватимуть титри антитіл".

Бриль підкреслив: йдеться лише про початок клінічних випробувань вакцини, здійснюється її перевірка на безпеку, тому говорити про перспективи ще зарано. "Якщо вакцина покаже гарні результати, ми зможемо дізнатися про це, щонайменше, через рік", – сказав він.

"Ми завжди розраховуємо на те, що вакцина буде якісною, але будемо спостерігати", – зауважив лікар.

Експертка з питань імунології та вірусології Світлана Доан розповіла OBOZREVATEL, що для неї важливий не стільки конкретний виробник вакцини, скільки те, що це за вакцина, які технології застосовувалися для її виробництва.

Щодо вакцини виробництва Ізраїлю вона зауважила: "Будемо дивитися, як пройдуть клінічні випробування, тому що від цього залежатиме, чи зможемо ми її застосовувати".

Вона також повідомила про те, що використання в клінічних дослідженнях плацебо разом із реальною вакциною, як це робиться у випадку з Brilife – звичайна практика. "Так організовується завжди, щоб відійти від суб'єктивного впливу на якість вакцини. На заключному етапі аналізу результатів клінічного випробування будуть порівнюватися показники захворюваності", – пояснила Доан.

"Звичайно, ми очікуємо вакцину, але не раніше березня-квітня місяця. Зараз нам на рівні країни треба підготуватися, визначити, кого передусім ми будемо вакцинувати", – додала вона.

Лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта нагадав OBOZREVATEL про те, що наразі 170 вакцин-кандидатів проходять першу стадію клінічних досліджень, 40 – другу і 11 – третю.

Стосовно ізраїльської вакцини він сказав: "Дуже добре, що такі приклади з'являються у світі, тому що, найімовірніше, вакцин буде потрібно багато. Добре, що і в Україні розробляється своя вакцина. Ізраїль виробляє багато лікарських препаратів, зокрема й вакцину від грипу. Потенційно може бути, що ця вакцина виявиться ефективною, але до цього ще дуже далеко".

Як пояснивши лікар, на першій фазі досліджень, яку зараз проходить вакцина Brilife, перевіряється механізм її дії. На другій фазі буде оцінюватися її ефективність, тобто, чи створює вона необхідні антитіла, на третій фазі – безпека вакцини.

Водночас Курпіта пояснив, з якими проблемами найчастіше стикаються виробники. "Необхідно не тільки надати регулятору дизайн, а й показати, що є виробничий майданчик для виробництва вакцини. І тут дуже багато нюансів, зокрема й дотримання належних виробничих практик".

У цьому контексті медик сказав, що в Ізраїлі є необхідні виробничі майданчики, що відповідають світовим стандартам.

Ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов сказав OBOZREVATEL, що буде потрібно, "щонайменше пів року, в прискореному темпі", щоб ізраїльська вакцина пройшла всі три стадії клінічних випробувань і можна було зробити остаточний висновок про її безпеку та ефективність. І тільки через рік, восени 2021 року, Україна зможе купити вакцину.

Також він підкреслив, що сьогодні багато країн світу мають у своєму розпорядженні необхідний потенціал для виробництва вакцин, але на перший план виходить питання економічної доцільності їх виробництва.

"У більшості випадків немає сенсу виробляти вакцину, тому що витрати на її розробку істотні, а для своєї країни можна закупити вакцину і витратити суму, яка буде на порядки меншою", – сказав медик.

Отже, більшість країн, зайнятих розробкою вакцини для профілактики коронавірусу, розраховують на те, що зможуть реалізовувати її за кордоном.