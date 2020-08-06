В Івано-Франківській облраді трапився спалах COVID-19

У виконавчому апараті Івано-Франківської обласної ради виявили спалах коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомив у Facebook глава облради Олександр Сич, тести зробили майже всім працівникам із приводу конкретного випадку захворювання.

"Є люди, які відчували деякі дисфункції в організмі й не знали, що вже підхопили вірус. А є такі, що вже деякий час переносять хворобу безсимптомно", – зазначив він.

Сич уточнив, що облрада наразі працює у штатному режимі, але закликав громадян "максимально обмежити безпосередні ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради".

За інформацією видання "Курс", ПЛР-тестування на COVID-19 пройшли 36 працівників апарату облради, з них позитивні результати – у шістьох людей.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у реанімаційних відділеннях двох опорних лікарень Івано-Франківська не залишилося місць для нових хворих із коронавірусом.