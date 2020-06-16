В Івано-Франківській області посилили карантин: що заборонено

На Івано-Франківщині повторно посилили карантинні обмеження. Зокрема, в області знову закриють спортивні зали й фітнес-центри, а також заклади культури.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відповідне рішення було ухвалено 16 червня за підсумками позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє Івано-Франківська міська рада у Facebook.

Зауважимо, що в останні дні в області фіксують чимало випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, за минулу добу діагноз COVID-19 там поставили ще 43 пацієнтам.

Загалом же за час пандемії на Івано-Франківщині зареєстрували 1809 заражень коронавірусом, 42 пацієнтів померли від хвороби, а 706 змогли її побороти.

Дані щодо захворюваності COVID-19 на Івано-Франківщині/Сайт РНБО

Однак, у зв’язку з ситуацією щодо захворюваності на COVID-19 в області було вирішено:

призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів;

призупинити діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу управління), зокрема культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. м площі приміщення, де проводиться захід;

дозволити проведення релігійних заходів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м.

Скриншот/Facebook Івано-Франківської міської ради

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 16 червня, в Україні офіційно підтверджено 32 476 випадків коронавірусної інфекції. З них 666 були виявлені за минулу добу.