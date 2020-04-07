В Італії застрягли 35 українців на круїзних лайнерах: подробиці

Щонайменше 35 громадян України, які подорожували Італією на круїзних лайнерах, застрягли в цій країні через карантинні обмеження у зв’язку з коронавірусом.

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Серед них як туристи, так і члени екіпажів. Нині дехто мешкає в готелі на ізоляції, інші досі залишаються на кораблях, розповів в інтерв’ю "Укрінформу" Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італійській Республіці Євген Перелигін.

"Були скарги на кшталт: "Я хочу, щоб держава мене відправила за свій кошт, чому я маю сплачувати?". Чи хтось десь побачив, що квиток коштує 500 євро (хоча ми на сайті постійно давали посилання на сторінки перевізників із цінами – 139-159 євро), і тому не полетів. Є такі, хто вирішив пересидіти в Італії та через тиждень вирушити іншим шляхом. Дуже важко зрозуміти логіку", – підкреслив він.

Українські туристи застрягли на круїзних лайнерах в Італії

За словами дипломата, ті українці, котрі були у надзвичайній ситуації, – це, передусім, туристи, – виїхали, але не всі.

"Ми перебуваємо в щоденному контакті з компанією, яка ними опікується, вона оплачує проживання, навіть сплатила чартер, але було вже пізно – Україна вже закрила кордон і не прийняла. Зараз ми думаємо, якщо відкриють наземне сполучення, фрахтувати автобуси", – додав Перелигін.

Він підкреслив, що проблема з карантином і закриттям кордону виникли саме для таких громадян. Водночас посольство відпрацювало з італійським урядом усі питання, які стосуються тих українців, котрі постійно проживають у цій країні, але повинні щороку подавати аплікацію на продовження дозволу на проживання. Або ж тих, хто приїхали на три місяці за короткотерміновою візою чи безвізом, однак теж не змогли виїхати.

Зі свого боку уряд уже видав два розпорядження, що до таких українців не застосовуватимуться санкції: терміни переноситимуться рівно на стільки, на скільки було введено карантин, тобто рахунок уже пішов на другий місяць.

"Було нелегке завдання, аби довести всі ці рішення уряду до влади на місцях. Наразі ми переконані, що кожен префект має цей спеціальний декрет МВС, який ініціювало МЗС, – як поводитися з громадянами, які перевищили термін перебування", – підсумував Перелигін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверо українців померли після інфікування коронавірусом в Італії, ще десятки лікуються в медустановах чи перебувають на самоізоляції через це захворювання.

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