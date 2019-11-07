В Італії провели акцію на підтримку засудженого українського нацгвардійця Віталія Марківа під водою.

Незвичайне дійство організував українець, що живе в Італії – Олег Милий – і виклав відповідні фото в Facebook. На кадрах видно, що Олег під час дайвінгу, розгорнув перед собою футболку з фотографією Віталія Марківа (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На футболці було написано: "Солдат Марків невинний".

В Італії провели підводну акцію на підтримку Віталія Марківа

У самому дописі до світлини українець зазначив, що зміг повідомити про справу Віталія навіть під водою.

Як стало відомо раніше, Міністерство внутрішніх справ України планує звернутися до відомих в Італії українських зіркок естради та спорту для підтримки і об'єктивного інформування італійців щодо невинності нацгвардійца Віталія Марківа в убивстві італійського журналіста Андреа Рокелле.

В Італії провели підводну акцію на підтримку Віталія Марківа Facebook \ Олег Милий

В Італії провели підводну акцію на підтримку Віталія Марківа Facebook \ Олег Милий

В Італії провели підводну акцію на підтримку Віталія Марківа Facebook \ Олег Милий

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Влітку 2017 року у аеропорту Болоньї був заарештований 29-річний український військовий, службовець Національної гвардії Віталій Марків.

Бійця звинуватили в причетності до смерті італійського фотографа Андреа Роккеллі і його перекладача, росіянина Андрія Миронова, загиблих 24 травня 2014 в Слов'янську внаслідок мінометного обстрілу.

Марків категорично спростовує висунуті звинувачення. Україна його підтримує. За даними тодішнього першого віцепрем'єра Віталія Яреми, Роккеллі вбили терористи: тоді в ЗСУ на горі Карачун, з якої нібито вівся обстріл, взагалі не було мінометів.

12 липня Марківа засудили до 24 років в'язниці. Українці в мережі бурхливо відреагували на рішення суду.

Захист Марківа намір подати апеляцію вже в 20-х числах листопада.

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