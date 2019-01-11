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В Іспанії запропонували годувати людей ковбасою з їхньої власної крові

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Житель села в іспанській провінції Теруель, 30-річний лісоруб Рауль Ескуін винайшов рецепт Морсільо (кров'яної ковбаси) з людської крові.

Для однієї порції потрібно 40 мілілітрів крові, підсмаженої з рисом, цибулею, водою і різними травами і спеціями, пише видання The Local.

"Поки що всі, хто пробував ковбасу з власної крові, були вражені, наскільки вона смачна!" - стверджує лісоруб.

На думку Ескуіна, вигадана ним їжа повинна зацікавити веганів. "Я, звичайно, знаю, що люди - теж тварини, з чого випливає, що така ковбаса - їжа тваринного походження, - пояснює він. - Але, якщо тварини не страждають, то вона повністю відповідає моральним принципам веганства".

В Іспанії запропонували годувати людей ковбасою з їхньої власної крові

PlayGround / YouTube

Лісоруб наполягає, що Морсільо повинна бути приготовлена з крові тієї ж людини, яка її їсть. На його думку, вживати ковбасу з чужої крові - це канібалізм.

Ескуін планує відправитися в турне Іспанією для демонстрації свого рецепту і вже домовився про заходи в Мадриді, Барселоні та Сарагосі. Він планує готувати ковбасу з крові відвідувачів, яку будуть брати на місці професійні медсестри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, як група крові впливає на схильність до хвороб.

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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
извращенец. отвратительно читать
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