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30 квітня • оновлено в 20:05
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В Інституті серця заявили, що їх 3-річний бюджет дорівнює окладу топчиновника

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Відомий кардіохірург, заслужений лікар України Борис Тодуров заявив, що Інституту серця, який він очолює, досі держава не видала додаткових рукавичок і халатів, а фінансування установи в рік становить всього 230 мільйонів гривень.

Про це він розповів в програмі "Перший подкаст" Василя Апасова на YouTube. Разом з тим, Тодуров підкреслив, що держава знаходить "фантастичні суми" на інші галузі (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

За словами доктора, мова йде про те, що оклад топ-чиновника компанії "Нафтогаз" складає 700 мільйонів на рік. Тобто одна людина отримує трирічний бюджет Інституту серця.

"Везіть у Нафтогаз, а не в лікарню!" В Інституті серця заявили, що їх 3-річний бюджет дорівнює окладу топчиновника

"Якщо ви платите одній людині у "Нафтогазі" 700 млн грн, а на Інститут серця в рік виділяють 230 млн, то можете уявити пріоритети держави. 230 млн – це і на зарплати, і на закупівлі, і на обладнання. Вчора я вже попередив: наступного разу, коли захворієте, ви скажіть у "швидкый", щоб вас везли не в Олександрівську лікарню, а відразу в "Нафтогаз"! Нехай вас там і лікують, якщо там ваші пріоритети", – підкреслив Тодуров.

Він закликав представників влади вкладати у медицину, якщо вони хочуть бути здоровими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодуров заявив, що Україна відстає від світової медицини на десятиліття.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Борис Тодуров
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
А МНЕ УКРАИНЦЕВ НЕ ЖАЛКО ОНИ ЗАСЛУЖИВАЮТ ПРОЙТИ ВСЕ ДО КОНЦА ОНИ НАТВОРИЛИ СТОЛЬКО ЧТО НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ
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