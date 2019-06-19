Паспорти РФ на Донбасі: який удар готує Європа

Європейський Союз може покарати Російську Федерацію за спрощення процедури видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу.

Крім того, лідери країн-членів підготували додаткові вимоги до Москви, які мають намір озвучити на саміті вже 20-21 червня у Брюсселі.

Що підготували для Росії європейці — читайте на OBOZREVATEL.

Заборона і санкції

Рішення російського президента Володимира Путіна підписати указ про спрощене отримання російських паспортів жителями окремих районів Луганської та Донецької областей України вкотре запустило процес обговорення введення нових обмежень для Росії.

Володимир Путін

Відразу після початку незаконної видачі громадянства РФ для жителів ОРДЛО, Україна надіслала офіційного листа керівникам зовнішньополітичних відомств країн ЄС, НАТО, групи семи та інших країн-партнерів із проханням розширити економічні та персональні санкції щодо Російської Федерації.

Також МЗС закликало Захід не визнавати паспорти, які Кремль видає, порушуючи норми міжнародного права та українського законодавства.

Таку ініціативу відразу підтримали Литва та Естонія. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що РФ уже не вперше порушує норми міжнародного права, нагадавши, що такий самий процес паспортизації вже відбувався у Грузії.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у своїй заяві також підтримав введення додаткових санкцій проти РФ через її указ.

"Росія — ядерна країна, яка в останнє десятиліття двічі використала силу щодо країн-сусідів. Інтересам Естонії відповідає підтримка суверенітету і територіальної цілісності країн, щоб подібні акти агресії отримували релевантні трактування", — йдеться у повідомленні міністра.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Томаш Петрічек після прибуття на зустріч глав МЗС ЄС 13 травня заявив, що Євросоюз не розглядає введення нових санкцій проти Росії за надання паспортів жителям окупованої частини Донбасу. Позицію європейців підтвердив і румунський міністр Теодор Мелешкану. Він запевнив журналістів, що нові санкції проти РФ не потрібні і українцям.

Зі свого боку Кабінет міністрів України визнав недійсними паспорти Росії, які видаються на окупованому Донбасі. Місцеві жителі не зможуть ними скористатися при перетині держкордону, а також всередині України. Крім того, уряд запропонував позбавляти соціальних виплат і пенсій українців із російськими паспортами.

Також Україна звернулася до держав світу із закликом визнати недійсними подібні фейкові документи.

Але, незважаючи на можливі наслідки, прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва продовжить видавати паспорти Російської Федерації жителям окупованого Донбасу.

Дмитро Пєсков

"Яка може бути реакція Кремля? Кремль продовжить видавати паспорти тим громадянам, які це побажають і які підпадають під дію президентського указу", — сказав він.

Поки питання санкцій обговорюється, стало відомо, що під час саміту, який відбудеться 20-21 червня у Брюсселі, лідери країн-членів Євросоюзу мають намір оголосити про невизнання паспортів, які Росія незаконно видає українцям.

Проект висновків EUCO також вміщатиме в себе заклик про звільнення 24 моряків, захоплених біля Керченської протоки, і заклик до відновлення переговорних зусиль для реалізації Мінських угод.

Наслідки

Невизнання виданих жителям ОРДЛО російських паспортів потягне за собою заборону на в'їзд їхнім власникам до Євросоюзу, а також тих країн, які підтримають рішення ЄС. До того ж власники паспортів не зможуть користуватися послугами європейських компаній, для яких треба вводити свої особисті дані.

Російський паспорт

"Йдеться не лише про закордонні поїздки, адже людині з цим паспортом без сумнівів ніхто візу не видасть. Вони не зможуть мати справу з європейським інституціями, отримувати послуги, починаючи від купівлі авіаквитків чи будь-яких інших товарів і послуг, для яких потрібен паспорт. Ці паспорти не відрізнятимуться від будь-якого іншого папірця, вони не виконуватимуть функцію документа", — сказав у коментарі OBOZREVATEL народний депутат від фракції "Народний фронт" Леонід Ємець.

На думку народного депутата від БПП Олександра Бригинця, таке рішення стане сигналом для жителів окупованого Донбасу, що скористатися російськими паспортами вони не зможуть. Крім того, це є сигналом для РФ — ЄС не підтримує "повзучої" окупації "Л/ДНР" Росією.

Втім, він вважає, що ця заява швидше є дипломатичною підтримкою, ніж актом прямої дії.

"Як і будь-яка заява про невизнання, ця швидше має характер публічного повідомлення. Всі розуміють, що паспорти РФ буде неможливо ніде використовувати. Це акт підтримки, це не акт прямої дії, який призведе до глобального наступу на ці паспорти", — зазначив він.

Російські паспорти у пункті видачі у Ростові

Що стало причиною

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня 2019 року підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями окремих районів Луганської та Донецької областей України. Згідно з документом, тепер громадянство РФ можна буде отримати без обов'язкових іспитів і дотримання вимоги про проживання у Росії більш ніж п'ять років.

Центри для оформлення російського паспорта відкрилися у Ростові, тому жителям невизнаних республік доведеться ще помучитися із переїздом.

Сама процедура отримання російських паспортів жителями "Л/ДНР" почалася 14 червня. Перші 34 особи вже приїхали до Ростова, щоб отримати громадянство.

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