У "ДНР" звинуватили СБУ у вбивстві Захарченка: з'явилася перша реакція

У "Донецькій народній республіці" нібито встановили причетність двох співробітників Служби безпеки України до вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

OBOZREVATEL попросив прокоментувати це звинувачення спікера СБУ Олену Гітлянську, на що вона відповіла: "Ми не коментуємо фейки терористів".

Олександр Захарченко

Таку ж позицію у відомстві зайняли й щодо іншої заяви так званого "МВС ДНР" про затримання трьох осіб, яких СБУ нібито завербувала для здійснення терактів і вбивства "глав місцевих силових відомств" на території "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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