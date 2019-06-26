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У "ДНР" звинуватили СБУ у вбивстві Захарченка: з'явилася перша реакція

2.2тЧитати матеріал російською

У "Донецькій народній республіці" нібито встановили причетність двох співробітників Служби безпеки України до вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

OBOZREVATEL попросив прокоментувати це звинувачення спікера СБУ Олену Гітлянську, на що вона відповіла: "Ми не коментуємо фейки терористів".

Олександр Захарченко

Олександр Захарченко

Новини
Суд відпустив на волю скандального терориста "ДНР". Фото

Таку ж позицію у відомстві зайняли й щодо іншої заяви так званого "МВС ДНР" про затримання трьох осіб, яких СБУ нібито завербувала для здійснення терактів і вбивства "глав місцевих силових відомств" на території "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Обоссанцы удаляют коментарии! Сучары шерстяные
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
То есть открестились от своих, мол сами виноваты что попались, плывите как хотите, мы вас не знаем.
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