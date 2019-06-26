У "ДНР" звинуватили СБУ у вбивстві Захарченка: з'явилася перша реакція

У "Донецькій народній республіці" нібито встановили причетність двох співробітників Служби безпеки України до вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
OBOZREVATEL попросив прокоментувати це звинувачення спікера СБУ Олену Гітлянську, на що вона відповіла: "Ми не коментуємо фейки терористів".
Олександр Захарченко
Таку ж позицію у відомстві зайняли й щодо іншої заяви так званого "МВС ДНР" про затримання трьох осіб, яких СБУ нібито завербувала для здійснення терактів і вбивства "глав місцевих силових відомств" на території "ДНР".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 серпня 2018 року терористи в Донецьку затримали "українських диверсантів", яких звинуватили у вбивстві ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Окупанти заявили, що один із затриманих нібито є агентом Служби безпеки України.
Соратники Захарченка, вивчивши місце вибуху і процес закладання бомби, дійшли висновку, що його вбивство відбулося не без допомоги наближених до нього людей.
У січні відомий український режисер Сергій Лозниця заявив, що відео, на якому зображено вбивство Захарченка, могло бути постановочним.
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