В "Борисполі" зустрічають українських полонених: пряма трансляція

В аеропорту "Бориспіль" з хвилини на хвилину приземлиться борт з українцями, яких 29 грудня витягли з полону "Л/ДНР".

ObozTV веде пряму трансляцію з місця подій (щоб подивитися відео та фото – проскролльте до кінця сторінки).

В'язнів російських окупантів прийшли зустрічати їхні родичі, журналісти та інші українці. Всього з ОРДЛО вдалося повернути 76 осіб. В СБУ напередодні опублікували повний список з прізвищами.

Задля проведення обміну Україні довелося віддати багатьох злочинців, в тому числі "беркутівців", підозрюваних у вбивствах героїв Небесної Сотні. При цьому близько 20 осіб відмовилися їхати в рамках обміну в "Л/ДНР".

Також в аеропорту очікується брифінг президента Володимира Зеленського, який відбудеться приблизно о 21:30.

Спочатку борт повинен був вилітати з Краматорська, але в підсумку з невідомих причин вилетіли з Чугуєва (Харківська область), про що повідомив помічник президента Кирило Тимошенко.

Полонені летять додому Офіс президента

Полонені летять додому Офіс президента

Журналісти чекають брифінгу Зеленського Вісті

Журналісти чекають брифінгу Зеленського Вісті

Журналісти чекають брифінгу Зеленського Вісті

Як писав OBOZREVATEL, головним пріоритетом України залишається остаточне звільнення всіх громадян держави в форматі "всіх на всіх". Глава МЗС Вадим Пристайко розповів, що продовжаться переговори з РФ з цього питання.

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