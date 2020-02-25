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25 лютого • оновлено в 10:19
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В "Борисполі" не перевіряють пасажирів з Італії: українці забили на сполох

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В аеропорту "Бориспіль" не стали перевіряти літак, який прилетів з Риму, незважаючи на спалах коронавируса COVID-2019 в Італії.

Про це повідомила Іванна Будник на Facebook. За її словами, медичний контроль повинен був початися після приземлення.

"У нас був рейс з Риму. У літаку сказали – зараз буде медичний контроль, залишайтеся на місцях. Але через хвилину всіх випустили. Без всякого контролю... На отриманні багажу поруч був рейс з Мілана. А там реально паніка. Там карантин. Інші країни не приймають літаки і автобуси. У нас нікого не перевірили!" – заявила пасажирка.

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Дівчина додала, що після прильоту до Італії всі проходили контроль через безконтактне вимірювання температури по інфрачервоному випромінюванню.

"Висновок один – для вірусу в Україні відкриті всі двері. Ми в дуже надійних руках нашої країни. Знаєте, що ми відчули? Злість. Ганьба від такої безвідповідальності. Сподіваюся на кількість випитого просеко і святу воду, якою покропимось вдома", – зіронізувала вона.

В "Борисполі" не стали перевіряти пасажирів, які прибули з Італії

В "Борисполі" не стали перевіряти пасажирів, які прибули з Італії

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже семеро людей загинули в результаті зараження COVID-19. Шестеро жертв – в Ломбардії, а одна – в Венето. Всього в Італії коронавірусів інфіковані 230 осіб.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
аеропорт Бориспіль
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Препиздент в своїй голові закінчив війну, прем'єр поборов корупцію... мабумь міністерка МОЗ в своїх галюцінаціях поборола вірус... Наркомани і клоуни рулять.
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