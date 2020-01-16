В Україні повернули призов до армії з 18 років: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років.

Про це йдеться в указі "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році", який глава держави підписав 16 січня.

В документі зазначено, що на строкову військову службу призиватимуть придатних за станом здоров’я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років. А також старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відтермінування від призову на строкову військову службу.

Володимир Зеленський підписав указ про призов до армії у 2020 році

Указ встановлює такі терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу:

• весняний призов – у квітні-червні 2020 року

• осінній призов – у жовтні-грудні 2020 року

Окрім цього, згідно із Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", Зеленський постановив звільнити в запас зі Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту й інших утворених відповідно до законів України військових формувань військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби. Серед них і ті, котрі мають ступінь вищої освіти спеціаліст або магістр.

Кабінету міністрів Зеленський доручив визначити не тільки чисельність українців, які підлягають призову на строкову військову службу, а й обсяги видатків для здійснення чергових призовів у 2020 році.

Підготувати й провести заходи, пов’язані з призовом до армії, належить Кабміну, обласним та Київській міській держадміністраціям.

Указ №13/2020 набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр оборони Андрій Загороднюк, призначений на посаду за пропозицією президента Володимира Зеленського, виступив з ініціативою скасувати обов'язковий призов до армії і перевести Збройні сили України на стандарти НАТО.

Офіс президента України Володимира Зеленського підтримав ініціативу Генерального штабу Збройних сил України призивати українців в армію з 18 років, як того вимагає законодавство.

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