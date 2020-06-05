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5 червня • оновлено в 13:45
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У ЗСУ знову спалахнув COVID-19: за день підтвердили 14 випадків

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За добу станом на 10.00 5 червня в Збройних силах України виявили 14 нових випадків COVID-19, загалом хворіє 142 людини.

Як повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, 7 хворих направлені в госпіталі і лазарети, ще 7 лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я у всіх задовільний.

Всього за час пандемії одужав 131 військовий, померли від коронавіруса четверо.

На ізоляції, в тому числі на самоізоляції, знаходиться 567 осіб.

Військові медики відзначили, що найчастіше інфекція поширюється при епізодичних зустрічах з близькими людьми - друзями і рідними.

Як писав OBOZREVATEL, командувач Об'єднаними силами ЗСУ розповів про ситуацію з COVID-19 в армії.

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

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