И продолжим из того же цикла Моя Америка.

Это делается не часто, но если делают, то делают сразу по всему городу. Последний раз такое я видел 20 лет назад.

Город занимается своим озеленением. Целенаправленно сажаются кусты и деревья там, где можно. Если дерево стоит около дороги - (5 метров от проезжей части) ты у себя на участке не имеешь его право трогать. Любые проблемы - звонишь в муниципалитет и они сами должны разбираться. За это мы платим налоги на землю. Если деревья засохли, мешают, упали, то приезжает служба, всё убирает, метит место на GPS и весной посадит там новое дерево, с учётом предыдущих проблем и просьб. И вроде бы земля твоя, но воспрепятствовать этому ты не можешь. Таковы правила в городе.

Но деревья помимо пользы создают и дополнительные траты и заботы. Их надо подстригать регулярно, потому что падающие ветки обрывают провода, а закопать все наши кабели в землю, город пока не решился. Листья от деревьев осенью мы складываем вдоль дороги или прямо на дорогу и их специальным мегапылесосом собирают, кладут гнить на 3 года и потом выдают жителям в виде перегноя без платы. Опять таки за это мы платим налоги. Ветки перерубают в щепу и раздают для декоративных садов. Старые деревья распиливают на дрова и они выдаются 3 раза за зиму жителям города без платы.

Одна из проблем деревьев - это их корни. Если они растут вдоль дороги, особенно такие деревья как платан - то они своими корнями запросто поднимают бетонный тротуар или ломают верхний асфальтовый слой дороги. Но так как улица наша сделана на бетонной подушке с арматурой, то поднять асфальт сверху дерево не может. А вот бетонный тротуар - запросто.

В Америке это своеобразное правило или закон - тротуар всегда из железобетона. Его заливают сразу по всему городу вместе с бордюрами, которые соединены в целую систему сливов воды, заездов в частные дворы и тротуаров. Плита из бетона заливает в глубину на стандартно 8 дюймов или 20 см глубины. Каждая плита тротуара не соединена со следующей в единое целое. Между ними идут швы в 1 см ширины, которые заливаются силиконом. И вот именно такие плиты поднимаются корнями деревьев. Если идти в темноте и плита приподнята хотя бы на 4 см над всеми другими, то зацепится, упасть и сломать себе шею, можно запросто. Зимой почистить снег машиной тоже сложнее - неровность покрытия мешает этому. Потому нужно проводить ремонтные работы по вырезанию слишком больших корней. Что сегодня у нас и делается.