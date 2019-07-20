Уже в 2019 році: розшифровано пророцтво Нострадамуса про Третю світову

Відомий французький астролог і віщун Нострадамус передбачив Третю світову війну, яка може початися в 2019 році.

Такий висновок зробили фахівці, які працювали над розгадкою катрена Нострадамуса, пише TOPNEWS.

Згідно з його передбаченням, військові дії розгоряться на Близькому Сході. Якщо все угадано вірно, то це стосується території Іраку. В даному протистоянні, на думку експертів, зійдуться мусульмани і християни. Хоча думки з цього приводу розходяться.

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Також згідно з пророцтвом, після випробування великою війною у людства з 2035 року почнеться Золоте століття, бо в цей час встановиться довгоочікуваний мир і процвітання.

Проте в Третю світову війну будуть втягнуті дві наддержави і триватиме вона 27 років.

третя світова ІА REX

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці стверджували, що Нострадамус передбачив знищення США супервулканом.

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