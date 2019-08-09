"Уже підкрадається": синоптик дала неочікуваний прогноз погоди в Україні

У п'ятницю, 9 серпня, на Одещину насунувся серйозний атмосферний осередок. Можливі зливи, грози та навіть шквали і град. У Києві очікується дощ, а на заході України уже "ходять" грози.

Про це повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Вона додала відповідну ілюстрацію.

"Хто зараз на Одещині – насунувся серйозний атмосферний осередок! Можливі сильні зливи, грози, навіть шквали і град", – написала вона.

Дощ 5 канал/rhinestonearmadillo.typepad.com

Діденко порекомендувала бути обережними, особливо у прибережних зонах, та обов'язково простежити за дітьми.

"До Києва також підкрадається дощ з грозою, але це не так загрозливо, як на півдні. Заходом України "ходять" дощі з грозами, будьте уважними", – додала синоптик.

Погода Facebook Наталії Діденко

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