Увірветься весняне тепло! Синоптик здивувала свіжим прогнозом погоди в Україні

В Україні через антициклон найближчим часом встановиться тепла погода.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що початок тижня буде сухим.

"Грудень набирає оберти. Але не зимові, а весняні. Найближчі дні, початок тижня – весняне тепло! У денні години очікується +5… +14 градусів. Опадів не буде – антициклон", – пояснила вона.

В Україну йде потепління Tv.ua

За словами Діденко, в Києві 16 грудня очікується суха й тепла погода, а стовпчик термометра підніметься до +7. Синоптик уточнила, що упродовж тижня очікується потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, в новорічну ніч і перший тиждень січня в Україні очікуються рясні снігопади і мінусова температура.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!