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15 грудня • оновлено в 19:46
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Увірветься весняне тепло! Синоптик здивувала свіжим прогнозом погоди в Україні

5.1т
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В Україні через антициклон найближчим часом встановиться тепла погода.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, уточнивши, що початок тижня буде сухим.

"Грудень набирає оберти. Але не зимові, а весняні. Найближчі дні, початок тижня – весняне тепло! У денні години очікується +5… +14 градусів. Опадів не буде – антициклон", – пояснила вона.

В Україну йде потепління

В Україну йде потепління

Tv.ua

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Тепло не по-зимовому: прогноз погоди в Україні на 16 грудня від ObozTV

За словами Діденко, в Києві 16 грудня очікується суха й тепла погода, а стовпчик термометра підніметься до +7. Синоптик уточнила, що упродовж тижня очікується потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, в новорічну ніч і перший тиждень січня в Україні очікуються рясні снігопади і мінусова температура.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода потепління
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