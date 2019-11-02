Роздягнемося до футболок: в Україну йде аномальне потепління

В Україні неділя, 3 листопада, буде вітряною та ще й із дощем, але не холодною. А вже в понеділок увірветься різке потепління. Таку погоду зумовить антициклон.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, цей вихідний день буде із новою повітряною масою.

"Антициклон, який досить довго визначав холодну та суху погоду, випхнув за двері потужний циклон атлантичного походження, тому погода міняється кардинально. Замість холодяки — потепління до +9… +16 градусів, замість сонечка — серйозні хмари, а в тихий штиль увірветься штормовий південний вітер", — написала вона.

Новини Синоптики змінили прогноз погоди на листопад в Україні

Зокрема, 3 листопада в Україні очікуються пориви південного вітру до 15-22 м/с. Упродовж дня температура сягне +9… +14 градусів, на півдні та заході буде +12… +18, а на соді — до +6… +10 градусів.

Неділя, 3 листопада, буде вітряною і з дощем, але не холодною firtka.if.ua

Водночас у західних, північних та подекуди в центральних областях дощитиме. На півдні та сході переважно буде без опадів.

Періодичні дощі очікуються у неділю й у Києві. Буде хмарно і вітряно. Стовпчики термометрів піднімуться до +10… +12 градусів.

Однак уже на початку наступного тижня в Україну знову прийде потепління.

"Якщо вітер буде люб’язний і стихне, то ми знову побачимо на вулицях наших громадян у джинсах із дірками на колінах, роздягненими до футболок та легких кольорових светриків", — підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз на листопад в Україні. Так, початок місяця буде погожим, а температура повітря триматиметься вище нуля. В окремих регіонах можливі невеликі дощі. Справді холодно в країні стане лише наприкінці листопада.

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