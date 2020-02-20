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20 лютого • оновлено в 06:43
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Увірвалася весна: синоптики дали теплий прогноз щодо України

2.2т
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В Україні в четвер, 20 лютого, збережеться тепла погода з температурою набагато вищою від кліматичної норми для цього періоду.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості областей опади малоймовірні, але в центральних, південних і східних областях вночі та вранці будуть виникати тумани. У західних, Житомирській, Вінницькій областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Новини
Частину України накриє дощами: прогноз погоди на 20 лютого від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 3-8° тепла, в Одеській і Миколаївській областях 5-11°. У Карпатах – невеликий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.

Увірвалася весна: синоптики дали теплий прогноз

У Києві в четвер без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 6-8°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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