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16 лютого • оновлено в 23:42
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"Усередині мене маленька дівчинка!" Онкохвора Алла Мазур зворушила мережу новою розповіддю

1.1т
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Онкохвора ведуча новин на каналі "1 + 1" Алла Мазур зворушила мережу новою розповіддю про подарунок від колеги.

Приятелька презентувала їй дуже позитивну картину. Про це Мазур написала на своїй сторінці в Facebook.

"Ковток енергії і радості. Друзі і колеги знають, чим підтримати! Усередині мене стрибає на одній ніжці маленька дівчинка – так мені подобається цей пейзаж! А головне – отримала його з рук автора: такої же непереборної оптимістки – і моєї колеги з ТСН Лесі Гладиш. Лесюня – спасибі!

Якщо раптом задумаєтеся, чим порадувати знайомого в дні хвороби – подаруйте йому щось таке сонячне. А як би себе не відчував – хочеться віри і радості. Чогось гарного і смачненького. Розганяє хмари. І наповнює твій день світлом!" – поділилася Мазур.

Алла Мазур

Алла Мазур

facebook.com/1plus1.AllaMazur

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"А ось що робить держава, щоб у онкохворих в Україні збільшилися надія і оптимізм – будемо говорити сьогодні в ТСН тижні. Приєднуйтесь!" – закликала ведуча.

Шанувальники Алли Мазур відреагували на її пост і залишили безліч коментарів підтримки. Вони побажали їй якнайшвидшого одужання.

"Усередині мене маленька дівчинка!" Онкохвора Алла Мазур зворушила мережу новою розповіддю

facebook.com/1plus1.AllaMazur

"Усередині мене маленька дівчинка!" Онкохвора Алла Мазур зворушила мережу новою розповіддю

facebook.com/1plus1.AllaMazur

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мазур розповіла про нову проблему. У мережі з'явилися фейкові повідомлення з неточною інформацією про хід лікування ведучої і з невідомими їй "благодійними закликами".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Алла Мазур
Місце
Україна Київ
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