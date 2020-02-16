"Усередині мене маленька дівчинка!" Онкохвора Алла Мазур зворушила мережу новою розповіддю

Онкохвора ведуча новин на каналі "1 + 1" Алла Мазур зворушила мережу новою розповіддю про подарунок від колеги.

Приятелька презентувала їй дуже позитивну картину. Про це Мазур написала на своїй сторінці в Facebook.

"Ковток енергії і радості. Друзі і колеги знають, чим підтримати! Усередині мене стрибає на одній ніжці маленька дівчинка – так мені подобається цей пейзаж! А головне – отримала його з рук автора: такої же непереборної оптимістки – і моєї колеги з ТСН Лесі Гладиш. Лесюня – спасибі!

Якщо раптом задумаєтеся, чим порадувати знайомого в дні хвороби – подаруйте йому щось таке сонячне. А як би себе не відчував – хочеться віри і радості. Чогось гарного і смачненького. Розганяє хмари. І наповнює твій день світлом!" – поділилася Мазур.

Алла Мазур facebook.com/1plus1.AllaMazur

"А ось що робить держава, щоб у онкохворих в Україні збільшилися надія і оптимізм – будемо говорити сьогодні в ТСН тижні. Приєднуйтесь!" – закликала ведуча.

Шанувальники Алли Мазур відреагували на її пост і залишили безліч коментарів підтримки. Вони побажали їй якнайшвидшого одужання.

facebook.com/1plus1.AllaMazur

facebook.com/1plus1.AllaMazur

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мазур розповіла про нову проблему. У мережі з'явилися фейкові повідомлення з неточною інформацією про хід лікування ведучої і з невідомими їй "благодійними закликами".

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