Урожай під загрозою: на вкрадений Крим звалилася нова "кара небесна"

У двох районах анексованого Криму фахівці окупаційного "Россельхозцентра" виявили новий для півострова вид сарани, який швидко поширюється.

Про це повідомила прес-служба російського відомства. "У ході фітосанітарного моніторингу фахівці філії ФГБУ "Россельхозцентр" по Криму виявили новий вид саранових для Криму – мароканську перелітну сарану. У цілому, по Криму обстежені 225 гектарів земель, шкідник виявлений на площі 19 гектарів. Вогнища масового поширення комахи виявлені, зокрема, на території Джанкойського і Первомайського районів", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що середня чисельність шкідника становила 100 личинок на квадратний метр, а максимальна – понад 300 личинок. Більш 164 гектарів уже оброблено проти шкідника.

Сарана знищує поля РАН

Для запобігання масовому поширення цього виду сарани окупантів зобов'язали проводити регулярний огляд посівів і в разі появи шкідників чисельністю, що перевищує економічний поріг шкодочинності (2-5 личинок на квадратний метр), повідомляти вище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованих Севастополі, Сімферополі та Ялті (Крим) сильна злива затопила вулиці і двори, автомобілі пішли під воду.

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