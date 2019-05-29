УПЦ КП не існує: Епіфаній підписав указ

У Православній церкві України визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Про це сказано в указі глави ПЦУ Епіфанія. Підкреслюється, що ці розпорядження не підлягають виконанню в Українській православній церкві (щоб подивитися указ повністю, поскрольте новину вниз).

Рішення було прийнято в зв'язку з тим, що помісний Собор УПЦ Київського Патріархату 15 грудня 2018-го під головуванням Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета постановив припинити:

діяльність УПЦ КП шляхом об'єднання і приєднання до створюваної Православної церкви України;

чинність Статуту про управління УПЦ КП;

діяльність усіх статутних органів цього релігійного об'єднання.

Епіфаній і Філарет

"Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату", яка у відповідності до її статуту (п. 1) є релігійним адміністративним центром та центральним виконавчо-розпорядчим органом УПЦ КП, припиняє свою діяльність, як юридична особа після створення та реєстрації Релігійної організації "Митрополія УПЦ", – сказано в тексті.

В указі нагадується, що 30 січня 2019 року Київська Митрополія УПЦ (ПЦУ) була зареєстрована як керівний центр релігійного об'єднання Православної Церкви України.

"Святійший Патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією в складі парафій та монастирів м. Києва (за винятком Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва), які до 15 грудня 2018 року перебували в його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України".

Однак протягом 4 місяців вказана єпархія в складі УПЦ (ПЦУ) юридично не зареєстрована і документи на її реєстрацію керуючим єпархією не підготовлені і не представлені", – додається в повідомленні.

"Враховуючи вище зазначене та у зв’язку з оприлюдненням від імені керівництва релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, не чинних документів, які вносять смуту в середовище кліру м. Києва, для уникнення подальших порушень канонів та Статуту Церкви, на прохання релігійної громади Покрова Пресвятої Богородиці в Солом’янському районі м. Києва та її кліру – визначаю:

тимчасово, до повного виконання рішень Священного Синоду від 5 лютого 2019 р. та від 24 травня 2019 р. щодо реєстрації в м. Києві єпархії у складі УПЦ (ПЦУ), прийняти релігійну громаду Покрова Пресвятої Богородиці в Солом’янському районі м. Києва в безпосереднє підпорядкування Митрополита Київського і всієї України;

будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019 р., є не дійсними, і не підлягають виконанню в Православній Церкві України", – підсумовано в указі.

Опублікований указ

Опублікований указ

Як писав OBOZREVATEL:

Філарет раніше зробив гучну заяву про те, що допускає розкол православ'я в Україні. Він стверджує, що Київський патріархат продовжує існувати.

Також він заявив, що ПЦУ хоче отримати статус патріархату, а не митрополії.

У свою чергу Епіфаній заперечує розкол церкви, наполягаючи на єдиній Помісній українській православній церкві.

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