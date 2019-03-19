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"Умиються сльозами": Цимбалюк зробив жорстке попередження окупантам Путіна

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Через п'ять років після вторгнення Росії в Крим і на Донбас українці вже не сумніваються в необхідності знищувати окупантів і рішуче налаштовані на боротьбу з ними.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у стрімі з російським блогером Олександром Торном, опублікованому на його YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я прогнозую, що Україну чіпати військовим шляхом вже далі не будуть. Не тому що не можуть, а тому, що переляку 2014 року не буде. Просто якщо це станеться, то тисячі або десятки, або сотні тисяч російських матерів і дружин умиються сльозами. Це для всіх очевидно", — сказав він.

Цимбалюк додав, що навіть різні опитування показують, що 20% українців ніколи не мають наміру здаватися агресору. Журналіст упевнений, що такої кількості свідомих патріотів цілком достатньо, щоб гарантувати незалежність України. Адже йдеться про сотні тисяч чоловіків і жінок, які мають бойовий досвід і не тільки в теорії знають, як застосовувати зброю.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

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Журналіст висловив упевненість, що такої сліпої віри в "братерство" з Росією, яка була в 2014 році, в українському суспільстві вже ніколи не буде.

"Зараз цієї нісенітниці моральної немає. Я точно знаю, у мене дуже багато знайомих людей, які воювали, багато хто загинув. І я знаю, що в людей, які захищають мою країну, цієї нерішучості не буде. Вони одразу застосовуватимуть зброю на ураження", — попередив Цимбалюк.

Він нагадав, що чисельність російської армії становить приблизно один мільйон осіб, із яких трохи менше половини — контрактники, котрі беруть участь у бойових діях від Сирії до України.

"По суті у Росії без якихось мобілізаційних заходів так, щоб виставити одразу всіх, — це 200, 300 тисяч, півмільйона — стеля. Далі треба проводити мобілізацію, на Київському вокзалі в Москві мами плакатимуть за своїми синам, які їдуть кудись звільняти Україну від українців. Вони приїдуть, а з ними вчинять, як із російськими окупантами. І ніхто не буде думати про їхніх мам. Тому що всі чудово знають — якщо не ми, то наші мами плакатимуть. А ми не хочемо цього. Все набагато спростилося. І ось це — гарантія свободи, незалежності і непереможності України", — впевнений Цимбалюк.

Українські захисники

Українські захисники

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Підсумовуючи, він додав, що українська армія 2014-го і 2019-го років — це дві різні армії. Отже, росіянам не варто розраховувати на те, що їхні злочини залишаться безкарними.

"Вони не безсмертні, у них немає суперкостюмів. Їх Путін під час бойових дій не захистить", — влучно підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацист Цимбаршлюх не видел, как сородичей бандер моджахедов игил в Сирии Россия в пыль превращает?!)))
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van Dijk Max
van Dijk Max
цымбалюк ет голова , а харбуз и цымбалюк ет две головы
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
А на куя им мобилизация? Оккупанты по генштабу ВСУ и из-за поребрика могут на*бнуть!
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