Уляна Супрун заявила, що її намагалися залякати та опублікувала фото невідомих

Супрун заявила, що її намагалися залякати

Колишня міністерка охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що її намагалися залякати біля її будинку у Києві.

У Twitter вона опублікувала фото невідомих людей в позашляховику Mercedes. В одному з них вона помітила чоловіка, схожого на колишнього депутата (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Супрун заявила, що її намагалися залякати Twitter Уляни Супрун

"Сьогодні біля мого будинку невідомий зухвало намагався мене сфотографувати і залякати. Він втік в автомобіль, в якому сидів чоловік, схожий на ексдепутата Костянтина Яринича", – написала Супрун.

Супрун заявила, що її намагалися залякати Twitter Уляни Супрун

Вона зазначила, що колишнього депутата "проштовхують на посаду" глави Національної служби здоров'я України.

Супрун заявила, що її намагалися залякати Twitter Уляни Супрун

Супрун разом з адвокатом готує заяву до поліції.

Супрун заявила, що її намагалися залякати Twitter Уляни Супрун

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві 11 березня побили головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка. Він отримав забиття голови та рук.

Журналістка Яніна Соколова зв'язала напад з тим, що він разом з іншими лікарями протягом двох років намагаються зламати корупційну систему в Інституті раку.