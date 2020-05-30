"Укрзалізниця" запускає електрички з 1 червня: озвучено напрямки

"Укрзалізниця" з 1 червня почне відновлювати рух електричок в десяти областях України.

Як повідомляє пресслужба компанії, всього відновиться рух 214 приміських електричок.

"Укрзалізниця" з 1 червня почне перший етап відновлення курсування приміських поїздів. Ми соціально відповідальна компанія і розуміємо важливість відновлення приміського сполучення. На сьогодні УЗ отримала дозвіл на запуск в 10 областях. З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електрички", – повідомив глава правління УЗ Іван Юрик.

"Укрзалізниця"

Рухи електричок відновлять в наступних областях: Харківська, Полтавська, Луганська, Донецька, Тернопільська, Івано-Франківська, Одеська, Черкаська, Житомирська і Хмельницька.

Відзначається, що повний список приміських поїздів незабаром з'явиться на офіційних сайтах регіональних філій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" відновить з 1 червня рух пасажирських поїздів з урахуванням рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. У вагонах будуть проводити додаткове прибирання і заборонять продаж продуктів.

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