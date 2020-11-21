Україну запорошить снігом: синоптики дали прогноз на неділю

У неділю, 22 листопада, в деяких регіонах України очікується невеликий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, сніжитиме вночі в східних, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях, а вдень місцями на північному сході.

На решті території буде без опадів. На Лівобережжі місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, в Карпатах 6-11 градусів нижче нуля. Вдень на Правобережжі 1-6 градусів тепла, на Лівобережжі близько 0 градусів.

У Києві без опадів, температура повітря вночі 0-2 градуси морозу, вдень 1-3 градуси тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві найвища температура вдень 22 листопада було +13,2 градусів у 1926 році, найнижча вночі -15,7 градусів у 1921 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика, погода до кінця листопада тричі буде "мінусовою", але очікуються і два періоди потепління.