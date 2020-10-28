Україну в листопаді накриють магнітні коливання: коли очікувати піку

В останній місяць цієї осені українці зіткнуться з впливом магнітних бур. Перші очікуються вже на початку листопада, а пік припаде на 19-21 числа.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Метеочутливим людям фахівці радять заздалегідь підготуватися до такого явища, аби воно спричинило якомога менший вплив на їхнє самопочуття.

Так, незначні коливання будуть відчутні вже 1 та 7 листопада. Тоді як із 17-го варто приготуватися до хвилі геомагнітної активності.

Зокрема, серйозніша магнітна буря у листопаді триватиме упродовж тижня – з 17 до 24 числа, пік якої очікується 19-21 листопада. Щоправда, згідно зі шкалою вимірювання, вчені відносять ці геомагнітні коливання до слабких.

Календар магнітних бур у листопаді:

1, 7, 16, 23, 24, 25 листопада.

з 17 до 24 числа, пік коливань – 19-21 листопада.

Як відомо, основною причиною поганого самопочуття під час таких явищ є стрибок атмосферного тиску. Схильність до метеозалежності зазвичай буває вроджена, але під час сильних коливань проблеми зі здоров'ям можуть відчувати навіть здорові люди, до того ж за декілька днів до чи після бурі.

Щоб уникнути неприємних наслідків, варто:

зміцнювати судини і займатися спортом;

дотримуватися правильного режиму сну й відпочинку.

мінімізувати сіль у раціоні та відмовитися від шкідливих звичок, зокрема від куріння;

контролювати тепловий режим організму, не допускаючи різких перепадів;

наситити організм вітамінами;

дотримуватися душевної рівноваги.

За словами фахівців, депресія, песимізм, відсутність радості й вражень ведуть до посилення метеочутливості, тож у "небезпечні" дні магнітних коливань варто оточити себе приємними речами і людьми, щоб знизити ризик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 жовтня Україну накрила магнітна буря класу G1, яка згодом переросла в середню бурю класу G2 і триватиме до 29 жовтня. Після цієї дати все поступово прийде в норму.