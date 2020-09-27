Україну спіткала найпотужніша магнітна буря року: як вберегтися

В останні дні вересня 2020-го Україну і світ спіткала найпотужніша магнітна буря, пік якої припав на 27 вересня.

Як пояснюють фахівці, це коливання – найсильніше за весь рік і під його вплив потраплять навіть ті, хто не схильний до метеозалежності. Водночас ситуація ускладнюватиметься тим, що синоптики на кінець місяця прогнозують і різку зміну погоди, що створить додаткові причини поганого самопочуття.

Зазначається, що сильна магнітна буря накрила планету цими вихідними. Через неї до 28 вересня люди також відчуватимуть сонливість, головний біль, роздратування, зниження концентрації, стрибки тиску та інші неприємні стани.

Фахівці кажуть, що основною причиною поганого самопочуття під час таких явищ є стрибок атмосферного тиску. Схильність до метеозалежності зазвичай буває вроджена, але при сильних коливаннях проблеми зі здоров'ям можуть відчувати навіть здорові люди, до того ж за декілька днів до чи після бурі.

Щоб уникнути неприємних наслідків, варто:

зміцнювати судини і займатися спортом;

дотримуватися правильного режиму сну і відпочинку.

мінімізувати сіль в раціоні і відмовитися від шкідливих звичок, зокрема від куріння;

контролювати тепловий режим організму, не допускаючи різких перепадів;

наситити організм вітамінами;

дотримуватися душевну рівновагу.

За словами фахівців, депресія, песимізм, відсутність радості і вражень ведуть до посилення метеочутливості, тож у "небезпечні" дні магнітних бур варто оточити себе приємними речами і людьми, щоб знизити ризик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коливання у магнітосфері Землі спостерігатимуться до 28 вересня. Вони характерні для днів, які передують магнітній бурі та настають одразу після неї.