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31 січня • оновлено в 07:28
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Україну сколихнув землетрус: в мережі пишуть про поштовхи

1.7т
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Україну зачепив землетрус, що стався в ніч на 31 січня в Румунії. Його магнітуда склала 4,8.

Про це повідомили в Геологічної службі США. Зафіксували землетрус в 3:26 за київським часом в повіті Вранча. Епіцентр знаходився на глибині 120 км.

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Відчули поштовхи люди, що знаходяться на відстані до 250 км. Так землетрус зачепив, крім України, Молдову і Болгарію. Про те, що підземні поштовхи відчувалися в Україні, повідомили користувачі Facebook. Зокрема "трусонуло" Білгород-Дністровський Одеської області.

Україну сколихнув землетрус: в мережі пишуть про поштовхи

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися видовищні знімки та відеозаписи найпотужнішого в 2020 році землетрусу в світі, яке відбулося в Карибському морі 28 січня.

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Автор
Катерина Луговська
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