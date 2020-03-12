Україну розпече до рекордних температур: метеорологиня злякала прогнозом

За попередніми оцінками Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), найближчі місяці будуть аномально теплими у північній півкулі. А 2020 рік може увійти до п’ятірки найтепліших.

Не оминуть ці зміни клімату й Україну. Про це в інтерв’ю УНІАН розповіла географиня-метеорологиня Віра Балабух.

За її словами, існує велика ймовірність того, що характерні для 2019-го процеси проявлятимуться й у поточному році. Водночас потепління на території нашої країни відбувається значно вищими темпами, ніж загалом на планеті. А протягом останніх років лише посилюється.

В Україні очікується аномальна спека

"Зима 2019-2020 років справді здивувала тривалістю аномального тепла. Це явище потрібно досліджувати", – каже Балабух.

Вона припускає, що причиною цьому стала аномально висока температура Атлантичного океану та потужний циклон у районі північного полюса.

"Температура води в Атлантиці у 2019 році була найвищою і залишається аномально високою зараз. Океан прогрівся уже до глибини двох кілометрів!" – підкреслила експертка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Балабух спрогнозувала, що в Україні через планетарні зміни клімату в майбутньому переважатимуть тепліші та малосніжні зими.

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