Появился ещё один номинант на победу в рейтинге "пир во время чумы"...
На первом фото уличный пункт экспресс-тестирования на коронавирус в Пусане (Южная Корея). Корейцы сейчас выпускают по 100 000 наборов для экспресс-теста COVID-19 в день. По мнению корейских специалистов такая диагностика позволяет останавливать распространение инфекции на ранних этапах.
Но если вы думаете, что в Киеве решили по примеру корейцев провести закупку подобных пунктов с тестами, то фигушки! На фото справа скрин об одном важнейшем тендере, прошедшем на этой неделе (!) в Киеве. Коммунальному учреждению КМДА видимо н*ср*ть на объявленный главой КМДА с 13.03 карантин и они решили 18.03 объявить, а уже на этой неделе 30.03 срочно провести закупку, предмет которой - соцопрос! 2 лота на сумму 2,26 млн. грн!
1 лот: "Польовий етап опитування громадської думки киян щодо європейської та євроатлантичної перспективи України, ефективності реалізації Стратегії розвитку міста до 2025 року, пріоритетів територіальної міської громади та актуальних проблем сьогодення столиці"
2 лот: "Польовий етап опитування громадської думки відвідувачів центрів надання адміністративних послуг. Польовий етап опитування громадської думки киян щодо європейської та євроатлантичної перспективи України"
Срок выполнение работ - 2 квартал этого года!
Для интереса посмотрел историю тендеров по этим соц. опросам. Оказывается они их ежегодно с 2017 года проводят. Из года в год только каждый раз дороже и побеждает всегда один и тот же участник. Ну то такое, привычное... Но сегодня в предверии коллапса экономики и провала бюджетных поступлений от обнищавших вдруг налогоплательщиков ничего вас случаем не смущает?
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