"Україну придумали польскі масони": в Одесі розгорівся скандал через викладача-сепаратиста

У Міжнародному гуманітарному університеті в Одесі викладач історії на парах розповідає студентам, що "проєкт Україна придумали польські масони".

На відео, яке є у розпорядженні ТСН, видно, як на парі викладач говорить про те, що вперше політична згадка про Україну з’являється у 1900 році, а до цього країна існувала лише як географічна назва (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, викладач просить студентів виконувати завдання на тему "Україна, якої не було".

Міжнародний гуманітарний університет в Одесі odessamedia.net

"На першому курсі студентам пропагують сепаратизм і займаються "підривом державності"… Анатолій Кравчик навіює студентам, що Україна – це проєкт на завершальних етапах, який створили польські та російські масони, і що сучасні класичні програми історії України пишуть "цілковиті ідіоти і медіаклоуни". На семінари нам задають такі роботи як "Україна, якої не було" і ми не можемо не погодитися з викладачем, оскільки нам же гірше", – скаржаться студенти університету.

За їхніми словами, на прохання до викладача іти за програмою, він відповідає, що має право викладати "свою історію".

У самому університеті про ситуацію щодо методів викладання історії Анатолієм Кравчиком заявили, що нічого не знають і переадресували це питання до приймальної комісії, яка, зі свого боку, наголосила, що не є компетентною у цьому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у Міжрегіональній академії управління персоналом розгорівся гучний скандал через проросійські висловлювання одного з викладачів.

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