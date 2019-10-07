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7 жовтня • оновлено в 17:55
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"Україну придумали польскі масони": в Одесі розгорівся скандал через викладача-сепаратиста

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У Міжнародному гуманітарному університеті в Одесі викладач історії на парах розповідає студентам, що "проєкт Україна придумали польські масони".

На відео, яке є у розпорядженні ТСН, видно, як на парі викладач говорить про те, що вперше політична згадка про Україну з’являється у 1900 році, а до цього країна існувала лише як географічна назва (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, викладач просить студентів виконувати завдання на тему "Україна, якої не було".

Міжнародний гуманітарний університет в Одесі

Міжнародний гуманітарний університет в Одесі

odessamedia.net

Новини
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"На першому курсі студентам пропагують сепаратизм і займаються "підривом державності"… Анатолій Кравчик навіює студентам, що Україна – це проєкт на завершальних етапах, який створили польські та російські масони, і що сучасні класичні програми історії України пишуть "цілковиті ідіоти і медіаклоуни". На семінари нам задають такі роботи як "Україна, якої не було" і ми не можемо не погодитися з викладачем, оскільки нам же гірше", – скаржаться студенти університету.

За їхніми словами, на прохання до викладача іти за програмою, він відповідає, що має право викладати "свою історію".

У самому університеті про ситуацію щодо методів викладання історії Анатолієм Кравчиком заявили, що нічого не знають і переадресували це питання до приймальної комісії, яка, зі свого боку, наголосила, що не є компетентною у цьому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у Міжрегіональній академії управління персоналом розгорівся гучний скандал через проросійські висловлювання одного з викладачів.

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Місце
Україна Одеса
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история наука субьективная,как и восприятие перемен,кто то поимел ,кто то потерял..кто поимел ,тот за,потерявший -против.
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Валевич Борис
Валевич Борис
пока всю эту пророссийскую, совковую сволочь не вычистим, так и будут наши бойцы гибнуть на фронте.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Валевич Борис, Салтыков-Щедрин уже как-то описывал схожую ситуацию. Там один помещик не желал, чтобы вокруг него был мужицкий дух. И чем дело закончилось? А вообще, уничтожать Русский мир на Украине дело изначально бесполезное, ибо Украина есть часть Русского мира. И уничтожение русскости Украины есть суицид, уничтожение самой Украины.
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Kippa Serzh
Kippa Serzh
Что ж тут удивительного: "кидаловский" ВУЗ, каков поп... Дело в другом: ну несёт он этот бред. Вопрос: зачем государство лицензирует этот ВУЗ? Администрация хочет иметь таких "преподавателей"? Пожалуйста! Лишить аккредитации и вперёд.
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