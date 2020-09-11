Україну попередили про пожежну небезпеку: які регіони в зоні ризику

У п'ятницю, 11 вересня, в більшій частині України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Такий прогноз озвучила пресслужба Укргідрометцентру, зазначивши, що передусім він стосується півдня, сходу та центру.

"За даними Укргідрометцентру, 11 вересня в південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Харківській і Луганській областях 2 вересня спалахнули масштабні лісові пожежі, внаслідок яких згоріли кілька будинків. Загалом вогонь охопив 80 і 400 гектарів в обох областях.

У зоні ООС біля села Лобачеве на Луганщині через пожежі загорілася вантажівка "Урал" і БМП-2 ЗСУ.

У результаті двоє військовослужбовців отримали опіки тіла. Також вогонь знищив військову техніку й призвів до детонації боєкомплекту.

Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув старшина Збройних сил України Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

Станом на ранок 7 вересня на Луганщині продовжували тліти окремі осередки сухої трави, чагарників і лісової підстилки. Водночас відкритого вогню не спостерігалося.

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