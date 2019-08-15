Україну покине дипломат країни ЄС: що відомо

Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Едуард Хукс завершив свою дипломатичну місію.

Як повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України, у зв'язку з цим він зустрівся з заступником міністра закордонних справ України Оленою Зеркаль.

"Сторони високо оцінили плідну співпрацю між Україною і Нідерландами на двосторонньому рівні, а також у рамках розслідування збивання літака рейсу МН17. У цьому контексті Зеркаль подякувала Хуксу за співпрацю", – йдеться в повідомленні.

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Едуард Хукс і Олена Зеркаль mfa.gov.ua

Як повідомили в МЗС, була підтверджена готовність до продовження співпраці на всіх рівнях, зокрема в реалізації реформ в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Зеркаль заявила про відхід із МЗС. Вона вважає, що виконала всі поставлені перед її командою завдання.

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